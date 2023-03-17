بوتين يعرب عن ثقته بأن إصلاح جسر القرم سيكتمل في وقته المحدد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته بالعاملين في إصلاح جسر القرم بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدفه في أكتوبر الماضي، وأنه سيكتمل في الوقت المحدد.

وقال بوتين في اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول: "على مدى السنوات الماضية، تم إنشاء المئات من المرافق الهامة ذات السمات المختلفة وتشغيلها، بما في ذلك الدعم والمراكز لتطوير البنية التحتية للنقل بالكامل في شبه الجزيرة. أعني مطار سيمفيروبول، وطريق تافريدا السريع الحديث، وبالطبع جسر القرم.. تعافيه من الهجوم الإرهابي مستمر وأنا واثق من أن العمل سينتهي في الوقت المحدد".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه تم بالفعل فتح حركة المرور على الجسر، وأن العمل مستمر على إصلاح السكك الحديدية.

وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن دخول جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى روسيا.

ووفقا لاتفاقية الانضمام، يتم الاعتراف بجميع سكان شبه جزيرة القرم كمواطنين لروسيا، إذا لم يقدموا بيانا بأنهم يريدون التخلي عن الجنسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي