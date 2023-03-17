بوغدانوف والجعفري يبحثان آلية تنفيذ القضايا التي بحثها الرئيسان بوتين والأسد

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري في روسيا بشار الجعفري، تنفيذ المهام التي تم تحديدها عقب اجتماع الرئيسين الروسي والسوري.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد نتائج الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد إلى موسكو بشأن تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الجوانب".

وزار الرئيس السوري بشار الأسد موسكو الأربعاء الماضي حيث التقى مع الرئيس الروسي، وبحثا قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلا عن آفاق تسوية شاملة للوضع في سوريا.

المصدر: تاس