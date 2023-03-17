سيناتور أمريكي يوضح سبب تقارب السعودية والصين

تطرق السيناتور الأمريكي، كريس مورفي للاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران والدور الصيني في تسهيل الوصول له، ملقيا الضوء على أسباب قال إنها تقف وراء هذا التقارب مع الصين.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "أعتقد أن الاتفاق السعودي الإيراني من المحتمل أن يكون أمرا جيدا للمنطقة إذا كان هناك صراع أقل بين إيران والسعودية. هذا شيء جيد للولايات المتحدة.. أعتقد أننا بحاجة إلى طرح أسئلة حول ماهية الالتزامات الأساسية في تلك الاتفاقية".

وعن التغريدة التي اعتبر فيها أن "هناك العديد من الفوائد المحتملة من الصفقة، أحدها هو التحرك المستمر للسعودية بعيدا عن الولايات المتحدة. القمع السياسي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة السعودية، وستدعم الصين حملتها لقمع المعارضة السياسية"، أوضح أنه "كانت فقط، للإشارة إلى أن أحد الأسباب التي تجعل السعودية تقترب من الصين، هو أن الصين لا تفرض عليهم وقتا عصيبا للغاية عندما يتعلق الأمر بسجل حقوق الإنسان الخاص بهم".

وأضاف: "في الواقع، تمنحهم (الصين) التكنولوجيا كما يفعلون في البلدان الأخرى التي تسهل حملة القمع تلك. لذلك يجب أن تكون أعيننا مفتوحة على مصراعيها عندما نفكر حول سبب اقتراب المملكة العربية السعودية من الصين. هذا لأن الصين لا تطالب بأي قيم".

ورأى أنه "لا شك أن هناك علاقة اقتصادية مهمة بين المملكة العربية السعودية والصين. إذا نظرت لـ10 سنوات مقبلة، النفط المنتج في الشرق الأوسط سيكون أكثر أهمية بالنسبة للصين مما هو عليه بالنسبة للولايات المتحدة".

المصدر: CNN