خبير روسي: زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا قد تكثف دور وساطة بكين في الأزمة الأوكرانية

"إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا الأسبوع المقبل ربما تكثف دور الوساطة الصيني في حل الأزمة الأوكرانية".

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صرح بذلك الخبير في معهد الشؤون الدولية المعاصرة التابع للأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية فلاديمير نيجدانوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث تابع الخبير: "من الرمزية بمكان أن يقوم شي جين بينغ، بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة، بزيارة روسيا، وهو ما يشير إلى الحفاظ على المستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الثنائية. والبيانات حول نجاح الوساطة الصينية في الشرق الأوسط هي علامة مؤكدة هنا، فيما تعمل بكين بنشاط كوسيط في العلاقات الدولية، وهو ما يبدي استعدادها لتعزيز عمليات السلام في مختلف المناطق حول العالم".

وكانت الخارجية الصينية قد نشرت، فبراير الماضي، بيانا من 12 نقطة، بشأن موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والتي من بين نقاطها: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع مزيد من التصعيد. وردا على بيان الخارجية الصينية صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الخطة الصينية لحل الوضع في أوكرانيا من حيث ضمان الأمن تتماشى مع نهج روسيا.

وقد أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا في الفترة من 20-22 مارس الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الزعيمان قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين البلدين.

المصدر: نوفوستي