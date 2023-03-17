زعيم حزب فرنسي يدعو بلاده إلى الخروج من الناتو

قال زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي فلوريان فيليبو إنه يتوجب على فرنسا الانسحاب من الناتو، منوها بأن الحلف والولايات المتحدة هما اللذان يدفعان أوروبا إلى حرب عالمية.

وأضاف فيليبو "لقد سئم المزيد من الفرنسيين من هذا السباق نحو حرب عالمية ثالثة. نرى أننا ندفع للانخراط في هذا الصراع، على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يكون كذلك. حلف الناتو والولايات المتحدة يدفعاننا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. إذا واصلنا الاستماع إلى حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، فلن نتوصل إلى السلام أبدا، وسندخل في حرب عالمية ثالثة".

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ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة يعارضان روسيا، وكذلك الصين، ويتبعان أجندة متشددة للغاية.

وتابع قائلا: "نريد أن تعود فرنسا إلى رشدها وتترك الناتو. هذا التحالف يحتاج إلى حل، ولا يوجد سبب لوجوده، فهذه منظمة حرب، كما يتضح من السنوات الأخيرة. يجب أن نوقف أجندة الحرب العالمية ضد روسيا والصين، هذا جنون مطلق".

من جانب آخر لفت فيليبو في تعليقه على احتمال وساطة ماكرون في النزاع بين روسيا وأوكرانيا في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون إرادة حقيقية للعب هذا الدور. أظن أن ماكرون ممثل كوميدي: ولا يمكن أن يفهم ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي مما يقوله. يمكن أن يقول شيئا واحدا اليوم، وغدا يقول شيئا معاكسا تماما. إنه ليس جديا".

المصدر: نوفوستي