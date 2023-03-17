سياسي فرنسي: ماكرون ممثل كوميدي ويفتقد للإرادة فيما يخص النزاع بأوكرانيا

قال زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي فلوريان فيليبو إنه لا توجد لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرادة حقيقية للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

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وفي تعليقه على احتمال وساطة ماكرون في النزاع بين روسيا وأوكرانيا قال فيليبو في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون إرادة حقيقية للعب هذا الدور. أظن أن ماكرون ممثل كوميدي: ولا يمكن أن يفهم ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي مما يقوله. يمكن أن يقول شيئا واحدا اليوم، وغدا يقول شيئا معاكسا تماما. إنه ليس جديا".

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين 6 محادثات بما فيها واحدة بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس. وجرت آخر هذه المحادثات في 11 سبتمبر الماضي.

وقبل بداية النزاع أجرى بوتين وماكرون مكالمات عبر الهاتف بشكل منتظم. ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية تسجيلا صوتيا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيسي البلدين في 20 فبراير عام 2022. وأدان الرئيس بوتين نشر هذا التسجيل الصوتي، معلنا عن "فقدان الثقة" واصفا اتخاذ القرار أحادي الجانب بشأن نشره بأنه قرار "غير لائق".

المصدر: نوفوستي