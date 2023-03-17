الدفاع التايوانية: رصد تحركات للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة

قالت وزارة دفاع تايوان، إن القوات التايوانية رصدت خلال اليوم الماضي، اقتراب 15 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وقال البيان "اليوم، حتى الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد 15 طائرة وثلاث سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي في منطقة تايوان".

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وبحسب البيان، عبرت خمس طائرات ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة إلى الجنوب الغربي منها. ومن بينها طائرة استطلاع بالرادار Y-8 ومقاتلتان من طراز J-16 وطائرتان بدون طيار من طراز WZ-7.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها دعما للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: تاس