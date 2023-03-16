طهران: السفير الإيراني يغادر إلى الإمارات قريبا

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي باقري كني، تعيين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الامارات، والتحضير ليتم إيفاده إلى أبو ظبي قريبا.

وأشار باقري كني إلى أن العلاقات بين إيران والإمارات لم تنقطع ابدا، وإنما شهد البلدان تراجعا في مستوى العلاقات بينهما.

وأضاف: "الإمارات أعادت خلال الأشهر الأخيرة سفيرها الى طهران، ونحن في المقابل اخترنا سفيرنا لدى هذا البلد وقد بدات الإجراءات اللازمة ليتم إيفاده إلى أبو ظبي قريبا".

وفي سياق آخر، تطلع باقري كني إلى النجاح عبر التعاون في إطار آلية "بريكس+" لشطب التبادل باستخدام عملة الدولار في الدول الأعضاء.

كما تطرق إلى المفاوضات بين ايران والدول الأوروبية وغير الأوروبية، قائلا: "إننا نبذل الجهود من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني بأعلى حد، وأن تصب النتائج في هذا السياق".

المصدر: "إرنا"