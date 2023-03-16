الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "هيلفاير" لبولندا

أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون عن موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 150 مليون دولار لبيع صواريخ "هيلفاير" وغيرها من المعدات لبولندا.

وجاء في بيان للوكالة، يوم الخميس، أن وارسو طلبت من الولايات المتحدة 800 صاروخ من هذا النوع، إضافة إلى الدعم التقني وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتصليح والبرمجيات والدعم اللوجيستي وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالصفقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة المحتملة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن الحليف في الناتو".

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وأضاف أن الصفقة ستعزز قدرات بولندا العسكرية وقدرتها على التعامل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

واعتبرت واشنطن أن هذه المبيعات "لن تغير الميزان العسكري الأساسي في المنطقة"، وأن المقاول الرئيسي لتنفيذ الطلب سيكون شركة "لوكهيد مارتين".

المصدر: RT