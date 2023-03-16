البنتاغون: لا معلومات لدينا بشأن مطالبة واشنطن لموسكو باستعادة حطام الطائرة المسيرة في البحر الأسود

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن البنتاغون لن يعلن حاليا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطالب روسيا باستعادة الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود، أو التعويض عنها.

وقال رايدر أيضا خلال إحاطة صحفية قدمها الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لست على علم بذلك".

وقال رايدر أيضا إنه لا يملك معلومات عن السفن الحربية الأمريكية التي يمكن أن تشارك في رفع حطام الطائرة المسيرة، ما إذا كانت ستطلب إذنا للمرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل.

وقال ردا على سؤال حول هذه المسألة: "لست على علم بذلك".

المصدر: تاس