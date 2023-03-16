مستشار رئاسي سابق يتوقع انفجار الوضع الأوكراني بسبب زيلينسكي

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية الأسبق أوليغ سوسكين أن الوضع السياسي في البلاد على حافة الانفجار الثوري، مشيرا إلى أن ذلك يرجع، بحسب رأيه، إلى اغتصاب الرئيس فلاديمير زيلينسكي للسلطة.

وقال سوسكين في قناته على "يوتيوب": "لقد تم تدمير النظام السياسي في أوكرانيا، لأن المجلس الأعلى، باعتباره أعلى هيئة تشريعية، لا يعمل بشكل علني ... كان هناك اغتصاب للسلطة من قبل النخبة، والسلطة تم انتزاعها من الشعب. لقد تم تدمير السلك القضائي والمحكمة الدستورية."

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أفلست كييف بالفعل وخسرت 60٪ من إجمالي اقتصاد البلاد."

وأردف قائلا: "الوضع يخرج عن السيطرة"

يشار إلى أن الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف، ذكر في وقت سابق أن أوكرانيا هي بالفعل الجانب الأكثر خسارة في هذا النزاع، لافتا إلى أن "اقتصادها ينهار، كما أن الأراضي الأوكرانية السابقة الواسعة تخضع الآن لسيطرة روسيا."

المصدر: RT