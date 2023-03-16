الخارجية الروسية: نشعر بالقلق من التوسع الخطير لتكتل AUKUS

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تشعر بقلق بالغ من التوسع الخطير في تكتل AUKUS وتراقب عن كثب تطور الوضع.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس: "نحن نراقب عن كثب الوضع المتعلق بمشروع (AUKUS).

وأضافت: هذا ليس مجرد تكتل عسكري تكنولوجي، إنما هو أساس لبنية تحتية عسكرية في المنطقة سيكون لها عواقب بعيدة المدى على استقرار وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.

وتابعت زاخاروفا: "هذا، في الواقع، انتهاك للتوازن القائم حاليا في المنطقة، والذي كان سببا في الاستقرار.. وخلصت للقول: إن "قلقا كبيرا يتولد بسبب بداية توسيع تكتل أوكوس".

في سبتمبر 2021 اتفقت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، على تشكيل شراكة "AUKUS" الهادف لتسليح الأستراليين بغواصات نووية بحجة تهديد الصين.

في اليوم السابق، التقى قادة الدول الثلاث في سان دييغو، كاليفورنيا، وبعد الاجتماع أعلنت أستراليا أن مشروع الغواصة سيكلف 245 مليار دولار أمريكي على مدار 30 عاما.

المصدر: ريا نوفوستي.