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زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا

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زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا سكوت ميللر بشأن عواقب "الحياد".

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "والآن هذا مثير جدا. كتب سفير الولايات المتحدة في برن سكوت ميللر: (تعيش سويسرا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. هي تواجه ما يعنيه الحياد. نحن نفهمهم ونحترمهم، إلا أن هذا ليس هيكلا ثابتا، فلا يمكن لسويسرا ادعاء الحياد والسماح لأحد الطرفين أو كليهما باستخدام قوانينها لصالحهم. إن هذا يحدث، فقد منع المجلس الفدرالي الدول الأخرى من نقل الأسلحة لأوكرانيا من أجل حماية نفسها وبنيتها التحتية الحيوية، أما روسيا، التي تنتهك جميع مبادئ القانون الدولي، فتستفيد من حظر إعادة التصدير هذا).

بالنظر إلى أن ثاني أكبر بنك سويسري قد انهار على وجه التحديد بعد انهيار 3 بنوك أمريكية، فإن هذا البيان يبدو وكأنه ابتزاز مباشر لبرن من قبل القيمين الأمريكيين: تخلوا عن الحياد، وابدأوا في تزويد نظام كييف بالسلاح، تعيشون بشكل جيد وغني كما كان الأمر من قبل، وإذا لم تتخلوا عن الحياد، فأسوأ الأوقات قادمة في الطريق".

المصدر: تليغرام

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