الأسد لـRT: الرياض اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.

وأوضح الأسد في مقابلة مع قناة "RT"، اليوم الخميس، أن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قبل بعض الجهات.

وفي وقت سابق أعربت سوريا عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بداية الشهر الجاري أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، لافتا إلى أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

ترقبوا اللقاء مع الرئيس السوري بعد ظهر اليوم على كافة منصاتنا!

المصدر: RT + وكالات