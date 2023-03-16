"بوليتيكو": التقديرات الأمريكية تدل على مقتل أكثر من 100 ألف جندي أوكراني

كتبت صحيفة "Politico" أن أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني بمن فيهم الجنود الأكثر خبرة قتلوا بالصراع في أوكرانيا.

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وأضافت: "وفقا لتقييمات المسؤولين الأمريكيين قتل أكثر من 100 ألف جندي أوكراني بمن فيهم الجنود الأكثر خبرة (خلال النزاع الأوكراني)"، مشيرة إلى "وقوع العديد من هذه الخسائر في باخموت (أرتيموفسك)".

وأفادت صحيفة "Times"، سابقا، بأن الأطباء في أوكرانيا يواجهون عددا كبيرا من الخسائر وخطورة الإصابات بين العسكريين الأوكرانيين. من جهتها قالت صحيفة "Financial Times" إن الغرب يعترف بأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة على طول خط الجبهة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نوفمبر الماضي أنه "وفقا للتقييمات الموجودة قتل في أوكرانيا 100 ألف جندي". وفيما بعد تم حذف كلماتها هذه من بيانها المصور. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينات، في تغريدة على "تويتر" أن هذه الأرقام ليست دقيقة وتشمل الضحايا والمصابين وهي تعتمد على "البيانات المتأتية من مصادر خارجية".

من جانبه عبر الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف عن اعتقاده بأن مثل هذه المعلومات لا يجب أن ينشرها أحد إلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو وزير دفاعه ألكسي ريزنيكوف.

المصدر: نوفوستي