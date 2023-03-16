وسائل إعلام: ماكرون يهدد بحل مجلس النواب

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب إن فشل في تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

وقال مصدر حكومي لقناة BFMTV، إن ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء.

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وأضاف المصدر أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، ما قد أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين، حيث جرت في الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي يوم الخميس.

المصدر: نوفوستي