هزة أرضية بقوة 5.3 درجة قرب سواحل الفلبين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي للفلبين.

وتم تسجيل الهزة الأرضية على بعد 180 كيلومترا شمال غربي قرية سارانجاني (منطقة دافاو) التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ألف نسمة.

إقرأ المزيد

ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وتدخل الفلبين ما يسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ. يحيط شريط للبراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر بالمحيط الهادئ، ويمتد هذا الشريط على طول سواحل أمريكا الجنوبية والشمالية حتى الجزء الجنوبي من ألاسكا ثم يتجه نحو اليابان والفلبين وإندونيسيا وينتهي في منطقة جزيرة غينيا الجديدة ونيوزيلندا والجزء الجنوبي الغربي من أوقيانوسيا. يقع نحو 90% من أصل حوالي 1500 بركان معروف على كوكب الأرض في "حلقة النار" بالذات. ويقع هناك 90% من جميع الزلازل.

المصدر: RT