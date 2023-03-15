إيران.. مقتل عنصر في قوات حرس الحدود جنوب شرقي البلاد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل عنصر من قوات حرس الحدود أثناء أداء مهامه بمنطقة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني بأن جندي الواجب محمد رضا مقدم سبحاني من وحدة حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية، تعرض إلى إصابة أثناء القيام بواجبه لتأمين المنطقة المحاذية لدولة باكستان.

وأضاف المصدر ذاته أن الجندي المدافع عن ثغور البلاد، نقل إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه ارتقى متأثرا بجراحه.

ولم تكشف الوكالة الرسمية عن سبب الإصابة.

المصدر: إرنا