"سي إن إن": العسكريون الأمريكيون حذفوا البرمجيات الحساسة من المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن العسكريين الأمريكيين أزالوا عن بعد البرمجيات الحساسة من الطائرة المسيرة الأمريكية قبل أن سقطت في البحر الأسود، لمنع روسيا من الحصول على أسرارها.

وكتبت مراسلة "سي إن إن" نتاشا برتراند على "تويتر"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "الولايات المتحدة حذفت عن بعد البرمجيات الحساسة من طائرة MQ-9 Reaper المسيرة قبل أن تحطمت في البحر الأسود لمنع روسيا من الحصول على المعلومات السرية".

The US remotely erased sensitive software on the MQ-9 Reaper drone before it crashed into the Black Sea to prevent Russia from collecting secret information, two US officials tell me and @OrenCNN. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 15, 2023

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 14 مارس أن طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper دخلت أجواء منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لمتابعة الوضع، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في البحر بنتيجة مناورة حادة بعد فقدانها الارتفاع، دون أي تعامل مباشر للمقاتلتين الروسيتين معها.

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وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا ستعمل على انتشال حطام الطائرة الأمريكية.

المصدر: سي إن إن