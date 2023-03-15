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"سي إن إن": العسكريون الأمريكيون حذفوا البرمجيات الحساسة من المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود

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Globallookpress Gene Blevins
صورة من الأرشيف
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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن العسكريين الأمريكيين أزالوا عن بعد البرمجيات الحساسة من الطائرة المسيرة الأمريكية قبل أن سقطت في البحر الأسود، لمنع روسيا من الحصول على أسرارها.

وكتبت مراسلة "سي إن إن" نتاشا برتراند على "تويتر"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "الولايات المتحدة حذفت عن بعد البرمجيات الحساسة من طائرة MQ-9 Reaper المسيرة قبل أن تحطمت في البحر الأسود لمنع روسيا من الحصول على المعلومات السرية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 14 مارس أن طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper دخلت أجواء منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لمتابعة الوضع، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في البحر بنتيجة مناورة حادة بعد فقدانها الارتفاع، دون أي تعامل مباشر للمقاتلتين الروسيتين معها.

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المصدر: سي إن إن

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