وزير الداخلية التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات جنوبي البلاد إلى 14 شخصا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوبي البلاد ارتفع إلى 14 قتيلا، وأن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.

وأضاف أن طواقم الإنقاذ التركية تعمل الآن في 3 مناطق مختلفة بحثا عن المفقودين.

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وضربت الفيضانات شانلي أورفا، وقهرمان مرعش، وأديامان، وكيليس، وغازي عنتاب وغيرها من الولايات.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي في تفاقم معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من شانلي أورفا مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف السيارات.

وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفا حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وذكرت محطة "هابر ترك" أن السلطات قامت أيضا بإجلاء مرضى من مستشفى.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من عشرة غواصين محترفين شاركوا في جهود الإنقاذ في الولايتين.

المصدر: RT + وكالات