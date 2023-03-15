نتنياهو يختصر زيارته إلى برلين.. بعد "تقييم أمني"

أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته إلى برلين ويعود غدا، بناء على تقييمات أمنية حول عملية قرية سالم.

وأعلن ديوان رئاسة الوزراء في بيان أن نتنياهو أجرى اليوم مشاورات أمنية مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت غالانت- قبل سفره الى برلين، وذلك بعد إعلان وزارته أن غالانت "أجرى مناقشات لتقييم الوضع بخصوص القضية الأمنية التي فرض عليها حظر نشر".

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وذكر البيان أن نتنياهو "يتابع من كثب وعلى إطلاع خلال الأيام الأخيرة على التطورات الأمنية مع القيادة الأمنية"، وفي غضون ذلك وعلى خلفية القضية الأمنية أعلن ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو سيقصر رحلته الى ألمانيا وسيعود مساء غد.

يذكر أن شابا من قرية سالم (21 عاما) أصيب بصورة خطيرة بتفجير عبوة ناسفة، وفي أعقاب ذلك عقد غالانت تقييما أمنيا بحضور رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، رئيس قسم العمليات الجنرال عوديد بسيوك، رئيس قسم الاستخبارات الجنرال أهارون حليوه.

واستعرض المسؤولون الأمنيون أمام غالانت نتائج تحقيقات أولية، وأصدر الوزير أوامره "بمواصلة الجهود لضمان حياة عادية لمواطني إسرائيل". ويعاني المصاب من جروح في كافة أنحاء جسده وهو مخدر ومرتبط بأجهزة تنفس.

المصدر: "I24news"