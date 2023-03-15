ألمانيا.. وزارة الدفاع تقيل قائد القوات المسلحة

أقالت وزارة الدفاع الألمانية قائد القوات المسلحة، وعيّنت رئيس العمليات الداخلية خلفا له.

والقائد العسكري البارز الذي يتولى المنصب منذ أبريل 2018، الجنرال إيبرهارد زورن، سيقال ليحل محله الليفتانت جنرال كارستن بروير، الذي عين في أواخر 2021 رئيسا لمجموعة خبراء تقدم استشارة للمسؤولين حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بروير سيتولى منصبه انطلاقا من الجمعة.

ولم تحدد وزارة الدفاع الأربعاء سبب التغيير الذي يأتي فيما تتحرك ألمانيا لتحديث جيشها وتطوير معداتها.

وقائد الأركان العسكرية مسؤول عن التخطيط العملي والاستراتيجي وقيادة مهام الجيش وهو أبرز مستشار عسكري للحكومة.

هذا، وقال إيبرهارد زورن خلال زيارة إلى إستونيا الأربعاء، إن إقالته "قرار سياسي واضح" وأنه "ليست لديه مشكلة على الإطلاق في ذلك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع "عندما تكون هناك بداية جديدة، يصبح من المفيد للغاية البدء بوجوه جديدة".

المصدر: أ ب