إسبر يدعو إلى التعامل مع "إسقاط روسيا" طائرة درون أمريكية بـ"جدية"

علق وزير الدفاع الأمريكي السابق، على "إسقاط روسيا" لطائرة درون أمريكية، معتبرا أن هذا الفعل "مقصود ويجب التعامل معه بجدية".

وفي رده قال مارك إسبر الذي شغل منصبه في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن "القيام بأمر كهذا هو أمر طائش وبالتأكيد هو عمل مقصود"، معتبرا أنه "قد يؤدي ذلك إلى التصعيد ما لم تتم السيطرة عليه".

وشدد على أنه "يجب التعامل مع الأمر بجدية تامة، وعدم المبالغة في رد الفعل من الجانب الأمريكي"، مضيفا: "على ما اعتقد فإن البنتاغون يجري اتصالاته لمعرفة ما حدث بالضبط وعلى أساس ذلك سيتم تحديد ردود الفعل من عدة نواحي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق أنه في صباح يوم 14 مارس، خرقت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 مزودة بأجهزة إرسال واستقبال، حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وبحسب الوزارة، كانت الطائرة بدون طيار تتجه نحو الحدود الروسية في شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك صعدت مقاتلات روسية وحلقت في المنطقة، للتعرف عليها وتحديد هويتها، وبسبب المناورة المفاجئة التي قامت بها المسيرة الأمريكية، فقدت السيطرة وسقطت في الماء.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تحتك بالمسيرة الأمريكية "MQ-9"، ولم تستخدم أي أسلحة وعادت بأمان إلى المطار الذي أقلعت منه.

المصدر: CNN + RT