أكار: نجري مفاوضات لتمديد صفقة الحبوب لـ 120 يوما

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن بلاده تجري حاليا مفاوضات لتمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوما.

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وقال أكار أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد بدأنا مفاوضات لتمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. أجرى أصدقاؤنا مباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني على المستوى الفني ونواصل اللقاءات على المستوى الوزاري".

وأضاف أنه قد تم في إطار صفقة الحبوب حتى الآن تسليم أكثر من 24 مليون طن من الحبوب.

وأضاف: "تعد هذه الصفقة مهمة بالنسبة للسلام الدولي والإقليمي، إذ أنها أثرت بشكل جدي في استقرار الأسعار. من المهم مواصلة سريان مفهولها، ونجري مفاوضات لتمديدها لمدة 120 يوما بدلا تم تمديدها لمدة 60 يوما. وسيقيم الجانبان هذا الاقتراح وسيتخذان قرارهما. آمل بأن نحل هذه المسألة بأسرع ما يمكن".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن روسيا قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، بدلا من 120 يوما، وذلك بسبب غياب أي تقدم فيما يخص صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وتقضي صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنقل الحبوب والغذاء والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود من 3 مواني أوكرانية بما فيها أوديسا.

وانتهى سريان مفعول الصفقة في 18 نوفمبر 2022 وتم تمديدها التلقائي لمدة 120 يوما حتى 18 مارس الجاري.

وتعد صفقة الحبوب جزءا من اتفاقية الحزمة التي تنص على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وقالت موسكو أكثر من مرة أن هذا الجزء من الاتفاقية لم يتم تنفيذه، بالرغم من التأكيدات الأممية بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: نوفوستي