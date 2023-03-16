أوكراني متورط في قضية إرهاب دولي يعترف بذنبه أمام محكمة روسية

أقر المواطن الأوكراني بافيل زابوروجيتس، المتهم بمحاولة عمل إرهابي في خيرسون في 9 مايو، بذنبه في الجرائم المنسوبة إليه، وذلك خلال جلسة لمحكمة المنطقة العسكرية الجنوبية.

وقال المتهم: "نعم أنا أعترف بذنبي، لكنني لا أعترف بشرعية محاكمتي بموجب قانون العقوبات الجنائية الروسي. أنا عسكري ويجب أن أحاكم بموجب اتفاقية جنيف".

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هذه هي أول قضية جنائية في روسيا بموجب المادة "جريمة إرهاب دولي"، والتي أحيلت إلى القضاء على أساس الوقائع الموضوعية.

ويصر الدفاع عن المتهم، أنه يجب اعتبار الأخير بمثابة أسير حرب، وينبغي النظر في القضية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وكان يجب أن تجري الجلسة الأولى في هذه المحاكمة في يوم 1 مارس الجاري، لكن تم تأجيلها وذلك لأسباب فنية.

وتؤكد مواد التحقيق، أن زابوروجيتس كان يعد لعمل إرهابي ضد السكان المدنيين والعسكريين في روسيا خلال الاحتفالات المخصصة ليوم النصر.

وأوضح مصدر مطلع لمراسل "تاس" أن الجريمة كانت ستنفذ في مدينة خيرسون.

المصدر: تاس