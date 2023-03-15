 
مباشر

تبريرا لتراجعها في هذا المجال... الولايات المتحدة تعول على رفض الدول الأخرى للطاقة النووية الروسية

أخبار العالم

تبريرا لتراجعها في هذا المجال... الولايات المتحدة تعول على رفض الدول الأخرى للطاقة النووية الروسية
Globallookpress Dmytro SmolyenkoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxk6

بعد فقدانها ريادة سوق المفاعلات النووية التجارية لصالح الطاقة النووية الروسية، يرى قطاع الطاقة النووية الأمريكي الحل في "رفض الدول الأخرى لشراء المفاعلات النووية الروسية"!

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تعرض وساطتها من أجل
الأمم المتحدة تعرض وساطتها من أجل "نزع السلاح الكامل" للمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

جاء ذلك وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، في مقال نشرته يوم أمس الثلاثاء صحيفة The Hill، حيث تعتقد الوزيرة أن روسيا "أبدت تجاهلا للسلامة النووية فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، فضلا عن عدد من المرافق الأخرى"، وتزعم الوزيرة أن "العالم كله يواجه خطرا متزايدا بحدوث كارثة نووية"، وهو ما يتطلب ما أسمته "استجابة دولية"، وكخطوة أولى اقترحت غرانهولم "قطع مصادر التمويل" عن القوات المسلحة الروسية، وهو "تصدير المفاعلات النووية حول العالم".

لهذا ترى الوزيرة أن "على الدول أن تلجأ إلى بدائل أكثر شهرة ومسؤولية للصناعة النووية التجارية الروسية".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرح، أكتوبر 2022، متحدثا إلى مؤتمر مؤسسة كارنيغي بواشنطن، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت ريادتها في أسواق المفاعلات النووية التجارية العالمية التي انتقلت إلى روسيا. وقال غروسي: "أعتقد أن هذا يمثل تحديا للولايات المتحدة، التي كانت زعيمة تقليدية لهذه السوق، إلا أنها فقدت القيادة". ثم ذكر غروسي أن غرانهولم أعربت عن رغبتها في "استعادة هذه الزعامة"، لكن رئيس الوكالة شدد على أنه "لذلك علينا الانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا