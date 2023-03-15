هندوراس تعلن نيتها فتح علاقات دبلوماسية مع الصين

قالت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو إنها تريد فتح علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، في خطوة من شأنها إنهاء علاقتها الرسمية مع جزيرة تايوان.

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وكتبت كاسترو على "تويتر"، إنها أصدرت تعليمات لوزير خارجيتها إدواردو رينا "بتولي إقامة علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية"، مضيفة أن "هذه الخطوة تأتي علامة على تصميمها على الامتثال لخطة الحكومة وتوسيع الحدود بحرية".

وتعليقا على إعلان رئيسة هندوراس، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها طلبت من هندوراس عدم اتخاذ قرار خاطئ بإقامة علاقات رسمية مع الصين.

وتأتي خطوة كاسترو بعد أسابيع على إعلان حكومتها أنها تتفاوض مع الصين لبناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية يحمل اسم "باتوكا 2".

من الجدير ذكره، أنه في أمريكا الوسطى، قطعت نيكاراغوا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 2021، وإذا قامت هندوراس بالخطوة نفسها بعد إقامة علاقات مع بكين، فلن يبقى سوى دولتي بيليز وغواتيمالا تعترفان رسميا بتايوان في هذه المنطقة.

وبالتالي سيبقى لدى تايوان 13 من الحلفاء الدبلوماسيين الرسميين حول العالم، مقارنة بـ 22 عندما تولت تساي إنغ ون منصب رئاسة تايوان.

المصدر: وكالات