إفادة محام في قضية نجمة إباحية قد تبدد مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض

أدلى مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب السابق بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، ضمن تحقيق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية، في خطوة قد تهدد مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أمريكي سابق، وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات عام 2024.

وقال مايكل كوهين، الذي تحول إلى واحد من ألد أعداء ترامب، لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة، إن على ترامب أن "يدفع ثمن أفعاله الدنيئة"، مؤكداً أنه يريد "قول الحقيقة" ولا يسعى إلى "الانتقام".

وأكد محاميه لاني ديفيس، أن موكله «يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى» مؤلفة من مواطنين، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.

وتتمحور إفادة مايكل كوهين على مبلغ 130 ألف دولار دفعه عام 2016 لممثلة الأفلام ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع دونالد ترامب.

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وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد انه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.

وكشفت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، الخميس، أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت أيضاً دونالد ترامب للادلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه، ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكاً.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة لإخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية، على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضاً.

وبعد ما كشفته الصحيفتان، ندد ترامب، الخميس، عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» بـ"حملة سياسية شعواء تهدف إلى النيل من المرشح الذي يتقدم بأشواط، مرشحي الحزب الجمهوري".

وأكد ترامب الذي تستهدفه قضايا أخرى لكن لم يسبق أن وجهت إليه تهمة جنائية "لم أقم علاقة مع ستورمي دانييلز".

المصدر: أ ف ب