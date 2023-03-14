عسكري أمريكي ينتقد بيان البنتاغون حول سقوط مسيّرة أمريكية قرب القرم

انتقد المحارب القديم في الجيش الأمريكي، نوكتيس درايفن، بشدة زعم البنتاغون حول "صدم مقاتلة روسية طائرة أمريكية مسيّرة بالقرب من أجواء القرم فوق البحر الأسود".

وانتقد درايفن بيان القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية الذي زعم أن "طائرة روسية Su-27 صدمت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في المياه الدولية".

وكتب في صفحته على "تويتر": "لماذا يستمرون في القول إن طائرة روسية صدمت طائرة بدون طيار أمريكية؟ روسيا ستسقطها فقط إن أرادت ذلك، فلماذا يخاطر الطيار بحياته؟ هذا الخطاب مجنون ويسهل دحضه".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

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المصدر: نوفوستي