بوتين: من مصلحة واشنطن وقوع حوادث مثل تفجير "السيل الشمالي"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من مصلحة الولايات المتحدة نظريا وقوع حوادث مثل تفجير "السيل الشمالي"، لتوريد الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا، وإزاحة الغاز الروسي.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "يجب أن نبحث عن المستفيد. ومن المستفيد؟ نظريا، الولايات المتحدة بالتأكيد لديها مصلحة في وقف إمداد الطاقة الروسية إلى السوق الأوروبية وإرسال طاقة أمريكية، بما في ذلك الغاز المسال، حتى ولو كانت أغلى بكثير من الطاقة الروسية بواقع 25-30٪".

المصدر: نوفوستي