بوتين: "السيل الشمالي" له مستقبل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا سيحظى بمستقبله إن استيقظت دوافع المصلحة الوطنية لدى الشركاء الغربيين، وكفّوا عن تنفيذ ما يملى عليهم.

وأضاف: "في التجربة العالمية لا يوجد مثال لإصلاح مثل هذه الأنظمة بعد هذه الحوادث، لكن من الناحية النظرية كل شيء ممكن، سيحتاج الأمر بعض الوقت والمال والتقنيات الجديدة".

وقال: "إذا كان شركاؤنا الأوروبيون مهتمين، وإن استيقظت لديهم خاصة المصلحة الوطنية التي هم بالطبع يمتلكونها، سيحظى "السيل الشمالي" بمستقبله ولكن يبدو لي أحيانا أنهم ينفذون فقط ما يتم إملاؤه عليهم".

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المصدر: نوفوستي