موسكو: الغرب يريد طرد روسيا من الأسواق الإفريقية لمواصلة احتكارها

أكد أوليغ أوزيروف، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أن الغرب يريد طرد روسيا من الأسواق الإفريقية من أجل الحفاظ على احتكارها.

وقال أوزيروف خلال منتدى "روسيا وإفريقيا: التعاون كطريق للتنمية المستدامة": "عندما يستخدم الغرب الذرائع السياسية لتقليص التعاون بين الدول الإفريقية وروسيا، فإنه يسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية عملية، وهي إخراج روسيا من الأسواق الإفريقية أو منعها من دخول هذه الأسواق من أجل الحفاظ على احتكارها لهيمنة سياسية واقتصادية على حد سواء".

إقرأ المزيد

وأكد أن روسيا تعرض على الدول الإفريقية شراكة متكافئة، وخلال القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستصبح عنصرا لتشكيل النظام في العلاقات بين روسيا ودول القارة، سيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة لضمان هذه الشراكة.

وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في يوليو 2023 في سان بطرسبورغ.

المصدر: