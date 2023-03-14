ترامب يحمل بينس مسؤولية الهجوم على الكابيتول

زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن نائبه السابق مايك بينس كان مسؤولا عن أعمال العنف يوم اقتحام مبنى الكابيتول في يناير في 6 يناير 2021.

وفي حديثه إلى مجموعة من الصحفيين على متن طائرته الشخصية في طريقه لحضور حدث انتخابي في ولاية أيوا، رد ترامب على التعليقات التي أدلى بها بينس، حيث قال إن "التاريخ سيحاسب دونالد ترامب" بسبب أحداث 6 يناير".

واعتبر ترامب أنه "لو أنه (بينس) أرسل الأصوات إلى المجالس التشريعية، لما واجهتهم مشكلة في السادس من يناير، لذلك من نواح كثيرة يمكنك إلقاء اللوم عليه في السادس من يناير"، مضيفا: "لو أعاد الأصوات إلى ولاية بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا، أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة. لكنني أعتقد أيضا أن يناير لم يكن ليحصل".

ورأى أن تصريحات بينس الأخيرة نابعة من رغبته في دخول الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري. وقال ترامب: "أعتقد أنه رأى أن اللطف لا يجدي نفعا. لكن، كما تعلمون، هو هناك يقوم بحملته الانتخابية. وهو يحاول جاهدا. وهو رجل لطيف. لقد عرفته. كانت لدي علاقة جيدة للغاية معه حتى النهاية".

المصدر: The Hill