بولسونارو يسلم القضاء هدية قدمتها له السعودية

أعلن فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، للسلطات أن موكله سيسلم ديوان المحاسبة مجوهرات قدمتها له السعودية وأدخلت إلى البرازيل بشكل غير قانوني.

ويتعرض الرئيس اليميني السابق لانتقادات بعدما كشفت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" في 3 مارس أن موظفي الجمارك ضبطوا في أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة للسيدة الأولى سابقا، ميشيل بولسونارو، داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.

وحاول المسؤول أن يدخل المجوهرات إلى البلاد من دون أن يصرح عنها للجمارك، لكن هذه المحاولة فشلت. وذكرت الصحيفة أن المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة "شوبار" السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.

وقال الوزير المعني، بينتو ألبوكيركه، للصحيفة إن مجموعة أخرى من المجوهرات الرجالية (ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها) أدخلت إلى البرازيل دون أن تضبط وبات جزء منها بحوزة بولسونارو. وهذا يعني أنها دخلت البلاد دون أن يتم اكتشافها.

وبحسب الصحافة المحلية فإن بولسونارو يحتفظ بهذه المجوهرات باعتبارها هدايا شخصية، مؤكدا أن تصرفه يراعي القانون المعمول به.

وقال محامو الرئيس السابق للشرطة، كما نقل موقع الأخبار "جي1"، "في هذا التاريخ طلب (الدفاع) من ديوان المحاسبة البرازيلي أن يتم إيداع الأصول التي يجري التحقيق فيها في هذه الوحدة التابعة للشرطة الفدرالية، في هذه القضية إلى حين صدور قرار لاحق بشأنها".

المصدر: barrons