أنقرة تقدر الخطوات المتخذة لتمديد صفقة الحبوب

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مقدرة الخطوات التي اتخذها الطرفان، لتوسيع المبادرة.

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وجاء في البيان:

1-في نطاق وثيقة مبادرة حبوب البحر الأسود، الموقعة في 22 يوليو 2022، من قبل تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة، تم شحن 24 مليون طن من الحبوب بأمان، من الموانئ الأوكرانية للدول المحتاجة.

2- في 13 مارس، وخلال المفاوضات في جنيف التي تمت بتنسيق من الأمم المتحدة، بين وفود الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا، أُعلن أن روسيا ستؤيد تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما، وأنهم يؤيدون استمرار الاتفاق إذا تم إحراز تقدم كافٍ في تسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.

3- نقدر الخطوات التي اتخذها الطرفان، لتوسيع المبادرة.. بالإضافة إلى ذلك، وتماشيا مع توجيهات الرئيس التركي، يواصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الاجتماع والتنسيق، مع محاوريه والجهات ذات الصلة، من أجل مواصلة أنشطة مبادرة الحبوب، والتي تم تنفيذها بنجاح بالتنسيق، وتمديدها، مع مراعاة مطالب الطرفين.

4- في هذه المحادثات التي يجريها وزير الدفاع التركي، يتم تذكير الأطراف بأهمية استمرار هذه المبادرة، التي لها تأثير إيجابي على الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وتثبت أن جميع الأزمات يمكن حلها بحسن نية والحوار.

5- ستواصل الجمهورية التركية، القيام بدورها في تأمين السلام في المنطقة، وتقديم المساعدة الإنسانية كما فعلت حتى الآن.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أعلن الاثنين موافقة روسيا على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

المصدر: RT