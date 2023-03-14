لافروف: هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" في موسكو، حيث تابع الوزير أن أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأمريكية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

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وأشار الوزير إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح.

وأكد لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد. وتابع: "نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم".

وفيما يلي أبرز تصريحات الوزير الروسي:

- لافروف: نعرف أن الولايات المتحدة والأنغلوساكسونيين أخذوا زمام السيطرة في أيديهم، ويقولون للأوروبيين لا يوجد مكان لاستراتيجية أوروبية مستقلة.

- لافروف لمؤسسي حركة "محبو روسيا": زيارتكم في هذه الأوقات الحرجة هو تحد للهيمنة الغربية.

- لافروف: سياسات الغرب هي التي تسبب مجاعات وارتفاع أسعار الطاقة، ثم يتهموننا بذلك.

- لافروف: نحن لا نحشد أي أحد للحرب ضد الغرب أو ضد الحملات الصليبية أو غيرها، إنما يجبروننا على الحرب. لم نعرقل جهود أحد في الوصول إلى مصالحه بالطرق الشرعية، وإنما نصد العدوان وندافع عن شعبنا ومصالحنا.

- لافروف: إنشاء تحالفات مثل "أوكوس" هي دعوة للصدام لفترة طويلة.

يتبع..