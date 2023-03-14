سوناك عن الانتقادات الموجهة إلى مسبحه الخاص: "ماذا أفعل؟"

تجاهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الانتقادات بسبب تحسين شبكة كهرباء محلية لاستيعاب الطاقة التي يحتاجها لتدفئة مسبح خاص في منزله، في وقت تكافح فيه العائلات لتدفئة منازلها.

ورفض رئيس الوزراء الاقتراحات بأنه "منفصل" عن مخاوف الناخبين العاديين، وقال: "أتفهم تماما أن التحدي الأول الذي يواجهه الناس هو تكلفة المعيشة وخاصة فواتير الطاقة".

وسأل: "ماذا افعل؟ نحن نفرض ضرائب أكبر على شركات الطاقة، وقد استخدمنا هذه الأموال لخفض فواتير الطاقة للأفراد بمقدار 1000 جنيه إسترليني. هذه هي أفعال هذه الحكومة وأعتقد أن الناس يمكن أن يروا من ذلك أنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد".

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فإن بناء حوض السباحة الخاص برئيس الوزراء في منزله في ريتشموند في يوركشاير، تضمن معدات إضافية لتعزيز السعة من الشبكة الوطنية.

وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على سوناك دفع عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لأعمال الترقية التي تربط المسبح في القصر الجورجي، مبينة أنه دفع تكاليف السعة الإضافية شخصيا.

المصدر: "الإندبندنت"