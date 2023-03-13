وسط أزمة الطاقة.. سوناك يرفع قدرات شبكة منزله لتدفئة مسبحه الخاص

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، دفع تكاليف لتحسين شبكة الكهرباء المحلية الخاصة به حتى تتمكن من استيعاب الطاقة التي يحتاجها لتدفئة مسبح خاص في منزله.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي أثار فيه النواب مخاوف من أن ارتفاع فواتير الطاقة أدى إلى إغلاق أو تقليل ساعات العمل لما يقدر بنحو 350 حمام سباحة.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فإن بناء حوض السباحة الخاص برئيس الوزراء في منزله في ريتشموند في يوركشاير، تضمن معدات إضافية لتعزيز السعة من الشبكة الوطنية.

وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على سوناك دفع عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لأعمال الترقية التي تربط المسبح في القصر الجورجي المصنف من الدرجة الثانية في دائرته الانتخابية، مبينة أنه دفع تكاليف السعة الإضافية شخصيا ولا يوجد اقتراح بتقديم معاملة خاصة.

والمنزل الذي اشتراه سوناك مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني، هو واحد من عدة منازل يملكها رئيس الوزراء وزوجته أكشاتا مورتي، اللذان يمتلكان أيضا عقارات في الولايات المتحدة.

وتم منح توسعة كبيرة في أراضي قصره في يوركشاير، لتشمل مسبحا وحوض استحمام ساخنا وملاعب تنس ومجمعا رياضيا، إذنا بالتخطيط في عام 2021.

المصدر: "الإندبندنت"