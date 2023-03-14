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"واشنطن بوست": العقوبات الأمريكية ضد روسيا قوضت الثقة بالدولار

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Globallookpress
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قال الصحفي جاي نيومان في مقالة بصحيفة "واشنطن بوست"، إن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة وخاصة تجاه روسيا، قوضت الثقة بالدولار وأضعفت مكانته كعملة رئيسية في العالم.

ووفقا للمقالة، تبين أن الزعم بعدم وجود بديل للدولار الأمريكي، وهو ما تحدث عنه المحللون الغربيون، ليس إلا ضربا من الخيال.

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وأشارت المقالة إلى أن العقوبات الأمريكية، تشمل في الوقت الحالي عشرة آلاف شخص في عشرات البلدان. لكن حوالي مائة دولة لم تنضم إلى العقوبات، وظهرت تحالفات اقتصادية تستخدم العملات الوطنية لبيع السلع والتجارة المتبادلة.

ونوهت المقالة، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة الاستمرار في طباعة النقود بكميات غير محدودة، وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تضبط وتنظم اقتصادها، وأن تدرك أخيرا كيف يجب العيش وفقا لحدود إمكانياتها".

المصدر: RT

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