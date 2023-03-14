 ترامب يؤكد أن حجم المساعدات لأوكرانيا سيتعلق بنتيجة لقائه مع بوتين

قالت قناة "فوكس نيوز" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحدث عن حجم المساعدات التي سيتم تقديمها لأوكرانيا في حال فوزه.

وتحدثت القناة عن رد ترامب على سؤال عن حدود المساعدة التي يمكن أن يوافق ترامب على إرسالها إلى كييف: "ترامب رد بأن ذلك سيتعلق إلى حد كبير بنتائج لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعرب الرئيس السابق عن اعتقاده، بأن النزاع في أوكرانيا، يمثل مصلحة استراتيجية وطنية لأوروبا، وليس للولايات المتحدة.

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وشدد ترامب على معارضته لدعم محاولات تغيير النظام في روسيا الاتحادية. وأشار رئيس الولايات المتحدة السابق، إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا غير فعالة.

المصدر: نوفوستي