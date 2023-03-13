الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن مدى الحياة على سيف الله الأوزبكي (صور)

حكمت هيئة المحلفين الفدرالية في مانهاتن على سيف الله سايبوف الأوزبكي بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بقتل 8 أشخاص دهسا في نيويورك عام 2017.

وجاء الحكم في اليوم الثاني من مداولات هيئة المحلفين، عقب محاكمة استمرت شهرين أدين فيها سايبوف، 35 عاما، في 26 يناير الماضي بـ 28 تهمة من بينها 8 تتعلق بـالقتل بهدف الانضمام إلى تنظيم "داعش"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

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وبموجب القانون الجنائي في نيويورك، يتطلب فرض عقوبة الإعدام إصدار الحكم بالإجماع من قبل هيئة المحلفين التي لم تتوصل للتوافق على تحديد مصير المتهم.

وهذه المحاكمة كانت الأولى على المستوى الفيديرالي التي تحمل عقوبة الإعدام خلال ولاية الرئيس بايدن الذي شن حملة ضد عقوبة الإعدام.

وتعتبر من المحاكمات النادرة جدا في نيويورك حيث نُفذ آحر حكم إعدام على مستوى الولاية في عام 1963 وعلى المستوى الفيديرالي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية