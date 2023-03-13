إدارة بايدن تمدد إقامة اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لآلاف اللاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول.

وحول القرار الذي يهدئ قلق الأوكرانيين الذين شارفت تصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة على الانتهاء، قالت وزارة الأمن الداخلي إن التمديد مخصص لبعض المواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم من ذوي القرابة المباشرة، ممن سمح لهم بدخول الولايات المتحدة قبل بدء برنامج "الوحدة من أجل أوكرانيا".

وحصل الأوكرانيون الذين انضووا تحت ذلك البرنامج على "حق الإقامة" الإنساني لمدة عامين، في الولايات المتحدة، في حين حصل أولئك الذين وصلوا قبلهم على تصريح بالبقاء لمدة عام واحد فقط.

وكان آلاف الأوكرانيين تدفقوا على الولايات المتحدة العام الماضي فرارا من الحرب، واستخدمت الحكومة الأمريكية برنامجا يسمى "الإعفاء الإنساني" للسماح لهم بدخول البلاد، وهو وسيلة للسماح لأشخاص من دول أخرى بدخول الولايات المتحدة على أساس طارئ ناجم عن وضع إنساني عاجل، لكنه عادة ما يكون مقيدا بفترة زمنية محدودة، مثل عام أو عامين، ويجب تجديده.

المصدر: "أ ب"