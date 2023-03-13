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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور جزائري في إنهاء الأزمة الأوكرانية

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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور جزائري في إنهاء الأزمة الأوكرانية
(الرئاسة الجزائرية)
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قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يتطلع إلى أن تلقي الجزائر بثقلها في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بوريل للتلفزيون الجزائري، عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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بوريل الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، قال إن الاتحاد الأوروبي "يدعو الجزائر لأن ترمي بكل ثقلها، للمساهمة في حلّ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن الأزمة الأوكرانية، "تحد خطير يواجه العالم بأسره".

يذكر أن زيارة بوريل للجزائر هي الأولى له منذ تولّيه منصب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 2019.

المصدر: صحيفة "الشروق"

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