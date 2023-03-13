بوريل: الاتحاد الأوروبي سيساعد الجزائر في استرداد أموالها المهربة إلى الخارج

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد اهتمام الاتحاد بمساعدة الجزائر على استرداد أموالها المهربة إلى الخارج.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر للرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للأزمة الأوكرانية.

وأكد أن الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاتحاد الاوروبي يعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما دعا إلى بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى.

وأضاف أن الطاقات المتجددة، أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون إقتصادي مع الجزائر.

والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بوريل، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.

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المصدر: النهار الجزائرية