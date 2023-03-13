عبد اللهيان للمبعوث الأممي: إيران تدعم التهدئة والتسوية السياسية في اليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دعم طهران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، ورفع الحصار وتسوية الأزمة سياسيا.

وشرح حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأعلن وزير الخارجية دعمه لاستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار والتسوية السياسية للأزمة اليمنية انطلاقا من الاهتمام بالقضايا الإنسانية وفي إطار الحوارات اليمنية اليمنية.

كما أكد دعم بلاده "لأي حوار من شأنه يضمن السلام والاستقرار في اليمن، مشيدا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في سبل حل الأزمة.

من جهته، دعا غروندبرغ إيران إلى استمرار دعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن، مؤكدا أن تركيز الأمم المتحدة جاد على التوصل لحل سياسي لحل الأزمة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، أن الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي برعاية صينية، قد يكون سببا في حل الأزمة اليمينة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بأن ملف اليمن من الأولويات الجدية بالنسبة لطهران والجو الإيجابي الجديد بين إيران والسعودية قد يكون سببا لحل الأزمة.

المصدر: RT