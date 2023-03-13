واشنطن: لا معلومات لدينا حول تسليم روسيا إيران أسلحة أمريكية اغتنمتها في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن لا تستطيع تأكيد تقارير إعلامية حول تسليم روسيا لإيران أسلحة أمريكية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال برايس ردا على سؤال لأحد الصحفيين: "بالنسبة للأسلحة التي قيل إنه تم الاستيلاء عليها. رأيت هذه التقارير، ولا يمكنني تأكيدها".

وأكد أن الجانب الأمريكي لم يحصل على "أدلة موثوقة على أن المساعدة العسكرية المقدمة إلى الشركاء الأوكرانيين تتسرب إلى أطراف أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي اغتنم آلاف الأسلحة الأمريكية والغربية الحديثة في أوكرانيا وأخضعها للفحص في مصانع وزارة الدفاع، للوقوف على نقاط ضعفها وقوتها، وأخذ ذلك في الاعتبار لدى تصنيع الأسلحة الروسية وتعديلها.

المصدر: تاس