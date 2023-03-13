ليتوانيا تحذر مزودي الإنترنت من إتاحة بث وسائل الإعلام الروسية
حذرت السلطات الليتوانية مزودي خدمة الإنترنت في البلاد من مغبة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإتاحة بث وسائل الإعلام الروسية.
وقالت الخدمة الصحفية للحكومة في بيان صدر يوم الاثنين: "الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت يجب أن تستخدم جميع الوسائل الممكنة للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "ينطبق هذا على القنوات التلفزيونية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأمرت لجنة الإذاعة والتلفزيون التابعة للبرلمان، التي تراقب عمل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في 8 مارس، بحجب صفحات القنوات التلفزيونية الروسية على الإنترنت في غضون خمسة أيام.
وفي نهاية فبراير 2022، أوقفت السلطات الليتوانية بث قناتي RBC و Mir-24 لمدة خمس سنوات.
وطبقت اللجنة عقوبات مماثلة على ست قنوات روسية وبيلاروسية شملت RTR Planeta و Rossiya-24 و Belarus-24 وNTV Mir لمدة خمس سنوات لكل منها وPBK و TVCI لمدة ثلاث سنوات.
ومنعت الهيئة التنظيمية أكثر من 50 موقعا يمكن استخدامه لمشاهدة القنوات الروسية، حيث بقي خيار المشاهدة الوحيد للقنوات الروسية عبر الإنترنت.
المصدر: تاس