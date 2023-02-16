ليتوانيا توقف التعاون مع دوائر الجمارك البيلاروسية عبور الحدود

ذكرت وكالة بيلتا البيلاروسية أن دائرة حماية الحدود الحكومية لليتوانيا أنهت التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في بيلاروس لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود.

وبحسب بيلتا، "وفقا للجانب الليتواني، توقف دائرة حرس الحدود التابعة للدولة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية ليتوانيا من جانب واحد التفاعل مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة القدرة الاستيعابية لنقاط التفتيش على الطرق".

وشددت وكالة الحدود البيلاروسية على أن "أسباب إنهاء التعاون غير محددة في الإخطار".

وتم تنفيذ التعاون بين خدمات الحدود في بيلاروس وليتوانيا على أساس وثيقة موقعة من قبل الطرفين في 4 نوفمبر 2019.

في وقت سابق، أعلنت الجمارك الليتوانية إغلاق واحدة من نقطتي تفتيش على السكك الحديدية على الحدود مع بيلاروس.

المصدر: بيلتا، إنترفاكس