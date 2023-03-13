العقيدة الدفاعية البريطانية: العلاقات مع واشنطن أساس أمن بريطانيا

أكدت بريطانيا في عقيدتها الدفاعية أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال أساسا لأمن المملكة المتحدة.

وجاء في العقيدة التي نشرتها الحكونة البريطانية، يوم الاثنين، أن "تمسك الولايات المتحدة الثابت والعميق بالأمن الأوروبي تم إثباته مرة أخرى. وإن عمق علاقات المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، ابتداء من الاستخبارات ووصولا إلى التنسيق الدبلوماسي، لا يزال أساسا ضروريا لأمننا".

وأضافت الوثيقة أن هذا الأمر "تم تعزيزه من خلال ردنا على الحرب في أوكرانيا وغيره من الإجراءات مثل الميثاق الأطلسي الجديد".

وأكدت بريطانيا أنها "تدرك ضرورة تكثيف حلفاء الولايات المتحدة لجهودها المشتركة في توزيع الأعباء" في ما يخص ضمان الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية وفي المناطق الأخرى، على حد سواء، بما في ذلك في منطقة الخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: نوفوستي