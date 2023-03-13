فرنسا لا تنوي التخلي عن تنفيذ إصلاح نظام المعاشات التقاعدية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن سلطات بلاده لن تتخلى عن تنفيذ إصلاح نظام التقاعد، رغم الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء فرنسا.

وقال المتحدث لقناة LCE اليوم الاثنين: "لا ننوي التخلي عن إصلاح نظام التقاعد، لأنه مهم للغاية لمستقبل حياتنا الاجتماعية".

وأشار فيران إلى أن "السلطات تتشاور منذ عدة أشهر، لا سيما مع النقابات العمالية، بشأن هذا المشروع".

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وأضاف: "قدمنا ​​تنازلات وعدلنا بنود الإصلاح. الآن تمت الموافقة على المسودة بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا الأسبوع حاسما في مصير هذا القانون".

في وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين تعديل النظام التقاعدي، ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بعد معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 من الأعضاء لصالح التعديل مقابل 115 ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وجاء إقرار التعديل غداة تظاهرات حاشدة شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.

المصدر: تاس